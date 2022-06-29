Великобритания ввела санкции против двоюродной сестры Путина и миллиардера Потанина

29 июня, 14:27
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Великобритания включила в свой санкционный список против страны-агрессора России 13 новых физических и юридических лиц, в том числе двоюродную сестру российского диктатора Владимира Путина Анну Цивилеву.

Об этом сообщает Sky News.

Также в список санкций включили миллиардера Владимира Потанина, который приобрел Росбанк и доли в Тинькофф Банке в период после вторжения России в Украину.

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По данным британского МИД, Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина.

«Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину», — заявили в британском правительстве.

https://www.youtube.com/watch?v=kEHfS1QI-30&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Санкции Война России против Украины

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