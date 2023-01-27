Сестра Ким Чен Ына публично поддержала Россию в войне против Украины и раскритиковала США за передачу танков Abrams 27 января, 19:21 Ким Чен Ын вместе с сестрой Ким Е Чжон (Фото:Korea Summit Press Pool via Reuters)

Ким Е Чжон, сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Северная Корея поддерживает страну-террориста Россию в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает агентство AP в пятницу, 27 января.

Заместительница заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон раскритиковала решение США передать Украине танки для защиты украинской территории от оккупантов и обвинила Вашингтон в «переходе красной линии» и «гегемонистской политике». Она повторила российский нарратив, заявив, что США якобы угрожают «стратегической безопасности России» и «доводят ситуацию в регионе до нынешнего тяжелого состояния».



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Сестра Ким Чен Ына также заявила о «неукротимом боевом духе и мощи» российских оккупационных войск и пообещала, что Северная Корея «всегда буде в одном окопе» со страной-агрессором РФ.

По данным США, КНДР передает России ракеты и снаряды для боевиков ЧВК Вагнера, чем прямо нарушает резолюцию Совбеза ООН. В Северной Корее это отрицают.

Президент США Джо Байден 25 января заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.