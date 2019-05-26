Сержант ВМС США признался, что хотел слить секретные материалы российскому журналисту Сегодня, 18:24 341 Цей матеріал також доступний українською Garrett LaBarge / US Navy / Handout via REUTERS Суд снизил его в звании и уволил с военной службы Garrett LaBarge / US Navy / Handout via REUTERS

Сержант Военно-морских сил США Стивен Келлог признался, что собирался передать секретную информацию о военных кораблях с ядерными силовыми установками российскому журналисту и потом бежать в Россию.

Об этом сообщает Associated Press.



Согласно материалам военно-морского суда, 26-летний Келлог пытался наладить контакты с крупнейшим российским судостроительным предприятием Севмаш. Это могло нанести ущерб американским производителям атомных военных кораблей, и, таким образом, повредить интересам США в целом.

Власти узнали о его планах случайно. В августе 2018 Келлог пытался вылететь в Нью-Йорк из Сан-Диего. Сотрудники авиаперевозчика не пустили его на борт из-за агрессивного поведения, ведь он был в состоянии алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что Келлог купил билет в один конец. В Нью-Йорке он собирался встретиться со своим бывшим одноклассником, который работал журналистом, и рассказать ему какую-то «громкую историю».

Келлог рассказывал своему соседу в квартире о планах побега в Россию, искал в интернете информацию о полетах в Москву и контактные данные одного из российских консульств. Он отправил электронное письмо на корпоративный адрес компании Севмаш, также звонил в эту компанию шесть раз.

Примерно в то же время Келлог рассказал другу о том, что он хотел бы уйти из ВМС и «стать Эдом Сноуденом», имея в виду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, который бежал в Россию.

Хотя Келлог признал себя виновным в нарушении нескольких положений закона «О шпионаже», его адвокаты заявили перед вынесением приговора, что он не является шпионом, а его поведение — результат проблем с выпивкой и глубокой депрессии. Люди, которые лично знают Келлога, характеризуют его как безвредного человека, который пытался привлечь к себе внимание. Адвокаты также указали на то, что перед полетом в Нью-Йорк Келлог оставил паспорт в своей квартире в Сан-Диего, что противоречит версии о его планах бежать в Россию после слива секретной информации в прессу.

Келлог также признался, что фотографировал объекты с секретной информацией о ядерной программе ВМС на своем корабле, а потом отправлял фотографии отцу и бывшей девушке. Он сообщил властям, что хранил секретные материалы в своей каюте, что является нарушением регламента. Суд снизил его в звании и уволил с военной службы за недостойное поведение с лишением прав и привилегий.