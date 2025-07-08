Дональд Трамп и Серхио Гор, которые сотрудничают уже много лет (Фото: Sergio Gor / X)

Директор по персоналу Белого дома Серхио Гор родился 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время был частью Советского Союза. Его настоящее имя и фамилия — Серджио Гороховский.

Об этом во вторник, 8 июля, написали издания Times of Malta и OCCRP со ссылкой на нотариально заверенный мальтийский документ о собственности, который показывает происхождение Гора.

Также адвокат Гора, Роберт Гарсон, подтвердил по электронной почте, что его клиент родился в Ташкенте.

Ранее Гор отказывался говорить, где он родился. В статье о Горе, опубликованной в декабре 2024 года в газете The Washington Post, вопрос о месте его рождения полностью обошли стороной. В ней он назван иммигрантом с Мальты.

В комментарии New York Post Гор отказался назвать страну своего рождения, сказав лишь, что это не Россия.

Документы свидетельствуют, что Гор провел по меньшей мере пять лет своего детства на Мальте. Его мать создала мальтийскую компанию в 1994 году, в документах она указала, что является гражданкой Израиля. Она владела домом в городе Коспикуа.

OCCRP добавляет, что в 2021 году Гор приобрел этот дом в компании своей матери за 255 тысяч евро. Об этом свидетельствует нотариально заверенная запись о собственности, где указано место его рождения в столице Узбекистана.

Также, по данным журналистов, Гор дважды был в Москве — в 2017 и 2018 годах.

Ранее газета NYP писала, что Гора, который отвечает за проверку тысяч сотрудников администрации президента Трампа, подозревают в сокрытии его российского происхождения.

«38-летний Гор отвечает за подбор около 4000 сотрудников исполнительной ветви власти для реализации программы Трампа — и он делает это, тщательно изучая старые твиты, политические пожертвования и высказывания, чтобы убедиться в лояльности к президенту», — пишет издание.

По информации источников, Гор до сих пор не сдал стандартную форму SF-86 — более чем 100-страничную анкету, необходимую для чиновников, которым нужен допуск к секретной информации.

Сам чиновник отказался раскрыть NYP свое место рождения, сказав только — «это не Россия».