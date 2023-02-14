СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба РФ 14 февраля, 15:07 Рудскому сообщено о подозрении (Фото:СБУ)

Первому заместителю начальника генштаба РФ Сергею Рудскому сообщили о подозрении, об этом во вторник, 14 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе следственных действий СБУ собрала доказательства участия Рудского в осуществлении вооруженной агрессии.

«Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

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В СБУ заявили, что по его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами.

Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

По информации ведомства, пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания Госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали российские пропагандисты.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

▪️ ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.