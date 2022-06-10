«Бумажный генерал». Российский журналист заявил, что Шойгу уже отодвинули от принятия решений за некомпетентность 10 июня, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным 13 января 2022 года (Фото:kremlin.ru)

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Радио НВ назвал главу Минобороны России Сергея Шойгу «пустым местом» и констатировал, что его уже отодвинули от принятия решений относительно российского вторжения в Украину за некомпетентность.



«Шойгу — это пустое место. Он такой глава МЧС в прошлом, главный спасатель, сделавший себе карьеру на пиаре вокруг спасения людей. Вошел в тройку партии Единство еще на первых выборах путинских в 1999 году. А потом по сути стал его личным туроператором, возил его в Тыву на рыбалку. Вот такая у него была работа до тех пор, пока война не началась всерьез», — сказал журналист.

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После этого, по словам Фишмана, выяснилось, что Шойгу «абсолютно негодный какой-то, бумажный генерал, который ничего не умеет, ничего не понимает в том, что ему доверено».

«И видимо, уже отодвинут от какого-то принятия решений. И это произошло после первого разгромного месяца войны, за который, конечно, Шойгу за эти смерти российских солдат несет ответственность», — добавил он.

Российский журналист назвал Шойгу изначально надутой фигурой, констатировав, что теперь он «сдулся».

«Просто Путин увидел, что Шойгу оказался неспособен. Как обычно, Путин живет в плену своих иллюзий, одна из этих иллюзий была, что Шойгу, видимо, какой-то успешный, талантливый военачальник. Но теперь весь мир узнал, что это не так», — объяснил он.

В марте Шойгу на две недели пропал из публичного пространства. По данным The New York Times, на фоне потерь и неудач российских оккупантов в Украине между ним и Путиным росло напряжение.

19 апреля Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине, заявив, что Россия «последовательно выполняет план освобождения» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

24 мая министр обороны страны-агрессора заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине замедлились якобы «сознательно».

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это осознанно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это заявление неадекватным.

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