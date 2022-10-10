ГУР: Массированные ракетные удары — «стиль» нового командующего силами оккупантов Суровикина 10 октября, 16:32 Сергей Суровикин (Фото:минобороны РФ)

Массированные ракетные удары и террор мирного населения — «фирменный стиль» нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 10 октября.



"…Недавно некто Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого — воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", — сказал Юсов.

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По словам представителя ГУР, цель российских ракетных атак — показать, что новые кадровые назначения главы кремлевского режима Владимира Путина имеют какое-то значение, однако стратегически для россии это ничего не меняет. Он подчеркнул, что удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, улицам украинских городов и иностранным дипломатическим представительствам — теракты со стороны России.

"…Тактика, по сути, военных преступлений против мирного населения, которую российская армия использовала, в частности, в Сирии… Можем условно назвать это «фирменным стилем» [Суровикина]. Это попытка запугивания", — добавил Юсов.

На фоне провалов российской армии Владимир Путин 8 октября назначил командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. Ударам подверглись восемь областей.

Инфографика: НВ

По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

В Офисе президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов — с 17:00 до 22:00 — в понедельник, 10 октября.

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