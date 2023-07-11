Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин дважды в сутки «подробно заслушивает» доклады командования о ходе российского вторжения в Украину.
Об этом сообщают российские пропагандисты из Интерфакс.
По словам Шойгу, Путин «подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров».
Также Шойгу утверждает, что Россия якобы «воздерживалась и воздерживается» от применения кассетных боеприпасов против Украины, однако если США будут поставлять такие снаряды в Украину, тогда вооруженные силы РФ «будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ».