Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне

11 июля, 22:32
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин дважды в сутки «подробно заслушивает» доклады командования о ходе российского вторжения в Украину.

Об этом сообщают российские пропагандисты из Интерфакс.

По словам Шойгу, Путин «подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров».

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Также Шойгу утверждает, что Россия якобы «воздерживалась и воздерживается» от применения кассетных боеприпасов против Украины, однако если США будут поставлять такие снаряды в Украину, тогда вооруженные силы РФ «будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Сергей Шойгу Российская пропаганда Война России против Украины

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