Ким Чен Ын показал Шойгу баллистические ракеты и дроны КНДР 27 июля, 13:15 Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию по северокорейскому вооружению (Фото:KCNA via Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны страны-агрессора РФ Сергею Шойгу баллистические ракеты с запрещенными боеголовками и северокорейские дроны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ, российская делегация посетила выставку вооружения.

Отмечается, что там были представлены баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые были запрещены резолюциями Совбеза ООН, принятыми при поддержке России и Китая.

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Издание отмечается, что Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию по выставке новых образцов вооружения и военной техники КНДР.

На фото видно, как в зале размещены транспортные пусковые установки. На одном из снимков был показан новый беспилотник.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

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Во время визита в Пхеньян Шойгу заявил, что «с первых минут ощутил заботу и внимание» и назвал КНДР «важным партнером РФ». При этом Шойгу не скрывал, что приоритет отдается военному сотрудничеству.

