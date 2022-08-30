«Ритуальная „прокладка“». Шойгу перестал играть какую-либо роль в минобороны России три месяца назад — МВД 30 августа, 00:46 Сергей Шойгу (Фото:Кремль)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу уже три месяца не играет роли в «своем» ведомстве. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона в понедельник, 29 августа.

«Шойгу перестал играть какую-либо роль в минобороны России, я думаю, месяца три назад… Британская разведка просто констатировала то, что в целом было более-менее понятно достаточно большой промежуток времени. Как и [главы российского генштаба Валерия] Герасимова, так и Шойгу, по сути, нет в управлении российской армией», — сказал Денисенко.



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По мнению представителя МВД, российскому диктатору Владимиру Путину «напрямую отчитываются обо всем, что происходит в армии РФ, на фронте и в том числе в ВПК РФ».



«Де-факто Шойгу — это просто такая ритуальная „прокладка“, которую нужно иногда вытягивать, когда нужно делать какие-то фото, выступать на каких-то сборищах… По сути, кто сейчас министр обороны России? Можно ответить, Владимир Путин», — считает он.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за провалов российской армии в Украине, а оперативные командующие докладывают непосредственно главе кремлевского режима Путину.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 11 августа заявил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов сохраняют должности только из-за того, что Кремль боится дискредитации высшего руководства, а около 30−40% генералов и офицеров, которые участвовали в планировании полномасштабной войны против Украины, отстранены.



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