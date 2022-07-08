Дипломатическое унижение: Лавров попытался убедить россиян, что на саммите G20 его никто не бойкотировал — видео

8 июля, 12:59
После всех унижений Сергей Лавров решил покинуть саммит досрочно (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

После всех унижений Сергей Лавров решил покинуть саммит досрочно (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицает отказ своих иностранных коллег от встреч и совместных снимков с ним на саммите G20 в Индонезии.

В комментарии кремлевской пропаганде он попытался убедить россиян, что никакого бойкота якобы не было, и это он сам не хотел ни с кем фотографироваться.

Читайте также:
Не хотел сидеть за одним столом с Лавровым. Глава МИД Японии бойкотировал ужин министров G20

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться… Я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заявил глава российского МИД, попытавшись скрыть свою обиду за нервной улыбкой и язвительными выпадами в адрес цивилизованных стран.

Видео дня

Кроме того, Лавров сделал вид, что своих целей на саммите он якобы добился.

Читайте также:
МИД Украины поставил на место Лаврова, вспомнившего вдруг о «дипломатической этике»

«Мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня… Нет-нет, все идет так, как мы и предполагали. Но нас, я уверен, услышали», — подчеркнул он.

https://twitter.com/tjournal/status/1545322602385887232

При этом, несмотря на эти заверения, итогом публичного унижения Лаврова стало его решение покинуть саммит досрочно.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Индонезия Саммит G20 Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

8 июля, 11:50
Мнения
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

8 июля, 11:43
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X