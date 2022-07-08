Дипломатическое унижение: Лавров попытался убедить россиян, что на саммите G20 его никто не бойкотировал — видео 8 июля, 12:59 После всех унижений Сергей Лавров решил покинуть саммит досрочно (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицает отказ своих иностранных коллег от встреч и совместных снимков с ним на саммите G20 в Индонезии.

В комментарии кремлевской пропаганде он попытался убедить россиян, что никакого бойкота якобы не было, и это он сам не хотел ни с кем фотографироваться.

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться… Я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заявил глава российского МИД, попытавшись скрыть свою обиду за нервной улыбкой и язвительными выпадами в адрес цивилизованных стран.

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Кроме того, Лавров сделал вид, что своих целей на саммите он якобы добился.

«Мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня… Нет-нет, все идет так, как мы и предполагали. Но нас, я уверен, услышали», — подчеркнул он.

При этом, несмотря на эти заверения, итогом публичного унижения Лаврова стало его решение покинуть саммит досрочно.

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