Кремлевский бред: Лавров заявил, что ЕС и НАТО хотят напасть на Россию, как и «европейская коалиция» Гитлера

24 июня, 13:47
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При этом Сергей Лавров умолчал, что одним из разжигателей Второй мировой был как раз СССР (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

При этом Сергей Лавров умолчал, что одним из разжигателей Второй мировой был как раз СССР (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Кремлевский фашистский режим продолжает искажать историю, утверждая, что СССР во время Второй мировой воевал якобы не столько с нацистской Германией, сколько с целой «европейской коалицией».

Об этом российской пропаганде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского союза. Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ», — утверждает глава российского МИД.

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При этом он умолчал, что союзником Гитлера, вместе с которым он собственно и начали Вторую мировую, вторгшись в Польшу, был как раз СССР.

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«Мы будем реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает», — добавил Лавров.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   СССР Российская агрессия Сергей Лавров Адольф Гитлер Российская пропаганда Война России против Украины

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