Кремлевский бред: Лавров заявил, что ЕС и НАТО хотят напасть на Россию, как и «европейская коалиция» Гитлера 24 июня, 13:47 Цей матеріал також доступний українською При этом Сергей Лавров умолчал, что одним из разжигателей Второй мировой был как раз СССР (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Кремлевский фашистский режим продолжает искажать историю, утверждая, что СССР во время Второй мировой воевал якобы не столько с нацистской Германией, сколько с целой «европейской коалицией».

Об этом российской пропаганде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского союза. Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ», — утверждает глава российского МИД.

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При этом он умолчал, что союзником Гитлера, вместе с которым он собственно и начали Вторую мировую, вторгшись в Польшу, был как раз СССР.

«Мы будем реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает», — добавил Лавров.

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