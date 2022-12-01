В МИД Украины потроллили Лаврова после его слов о причинах ударов РФ по украинской инфраструктуре

1 декабря, 13:00
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Лавров заявил, что войска РФ бьют по той украинской инфраструктуре, которая «помогает убивать русских» (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Лавров заявил, что войска РФ бьют по той украинской инфраструктуре, которая «помогает убивать русских» (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что войска РФ наносят удары по той инфраструктура Украины, которая «помогает убивать русских». В МИД Украины отреагировали на это абсурдное заявление.

Свое циничное заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Москве, пишут пропагандистские РИА Новости.

«Россия в Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских», — сказал он.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на слова представителя страны-агрессора, напомнив о международном трибунале по преступлениям РФ в Украине.

«Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина или признает вину, чтобы долго не мучиться?» — написал Николаенко в своем Facebook.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02Tqr98yrafeUqEwcr1GmqEKb6pZtCZwdPoiFn91N6yTPRc1cQidG3YSnsm7WkwGZpl

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

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Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

https://www.youtube.com/watch?v=Kdznij7otx4

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=E96KW5T676M

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, что может говорить о подготовке новой атаки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   МИД Украины Сергей Лавров Ракетные удары Война России против Украины

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