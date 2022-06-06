«Это возмутительно»: Лавров пожаловался на страны, закрывшие небо для его самолета 6 июня, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Сергею Лаврову пришлось отменить свой визит в Сербию (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился запретом на пролет его самолета через воздушное пространство Болгарии, Северной Македонии и Черногории для визита в Сербию.

В комментарии кремлевской пропаганде он назвал такое отношение к РФ «беспрецедентным и немыслимым».

«Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент, на российском направлении», — пожаловался Лавров, хотя представителям официального Белграда летать в Россию никто не запрещал.

Видео дня

Когда же его спросили, будет ли на это какой-то ответ, то глава МИД заявил, что РФ, развязавшая кровопролитную войну в центре Европы, якобы «никогда не предпринимает нечто, что еще больше затрудняет связи между народами».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.