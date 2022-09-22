«Признак слабости». Представители США и Украины высмеяли поведение Лаврова на Совбезе ООН

22 сентября, 21:31
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Глава российского МИД Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Глава российского МИД Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Глава российского МИД Сергей Лавров опоздал на полтора часа на заседание Совета Безопасности ООН и ушел сразу после своего выступление. Представители Украины и США высмеяли поведение российского чиновника.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего выступления отметил, как быстро после своей речи Лавров сбежал с заседания, пишет ЕП.

«Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты», — сказал Кулеба.

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Официальный представитель США в комментарии СNN предположил, что Лавров не мог вынести четких и повторяющихся сообщений об осуждении войны России против Украины.

«Это еще один признак слабости и свидетельство того, что россияне признают, что они все больше и больше изолируются на мировой арене», — сказал чиновник.

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В своей речи на заседании Лавров повторил штампы российской пропаганды, назвав президента Владимира Зеленского и правительство Украины «расистским» и «антироссийским».

Он также отверг легитимность Международного уголовного суда.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Сергей Лавров Генассамблея ООН

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