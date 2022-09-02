Лавров и делегация РФ запросили у США 56 виз, но не получили ни одной — Reuters 2 сентября, 22:31 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров и российская делегация запросили у США 56 виз, чтобы посетить встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, но не получили ни одной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, которое написал посол России в ООН Василий Небензя.

Он заявил, что это «вызывает тревогу», поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон «постоянно отказывает в выдаче въездных виз» ряду российских граждан.

Видео дня

Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания ООН, добавив, что визовые записи являются конфиденциальными, поэтому США не могут комментировать отдельные случаи.

«Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН», — сказал представитель Госдепа.

Он также отметил, что заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

Представитель отметил, что РФ «серьезно ограничила штат и, следовательно, возможности по обработке виз».

Встреча высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится 20 сентября.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.