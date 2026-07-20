Корецкий провел первый разговор с фон дер Ляйен: обсуждали подготовку к зиме и защиту от российских ракет

Премьер-министр Сергей Корецкий провел первый разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили дальнейшее движение Украины к ЕС, подготовку к новому отопительному сезону и усиление защиты от российских баллистических атак.

Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила пресс-служба правительства.

Корецкий заверил фон дер Ляйен, что после смены Кабинета министров Украина продолжит проводить необходимые реформы и выполнять взятые на себя обязательства в рамках евроинтеграции.

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Премьер выразил надежду на сохранение единства Европейского союза в поддержке Украины и дальнейшее продвижение переговоров о вступлении.

Отдельное внимание стороны уделили подготовке к отопительному сезону. Речь шла, в частности, о привлечении дополнительного финансирования для закупки газа и восстановления энергетической инфраструктуры, которая регулярно подвергается атакам со стороны России.

Корецкий отметил, что Украина уже получила 8,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan и рассчитывает на своевременное поступление следующих траншей макрофинансовой помощи и средств в рамках Ukraine Facility.

Также в ходе разговора обсудили усиление санкционного давления на Россию и проблему нехватки ракет-перехватчиков для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

«Обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать скорейшему обеспечению Украины средствами, необходимыми для защиты жизни наших людей. Мы согласились, что необходимо более активное сотрудничество в рамках совместного проекта по противодействию баллистическим угрозам», — отметил премьер-министр.

Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, заверила в дальнейшей поддержке Украины, в частности в проведении реформ, необходимых для продвижения на пути к членству в ЕС, а также в работе над улучшением управления энергетическим сектором.

16 июля Верховная Рада утвердила главу компании Нафтогаз Сергея Корецкого на посту премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 депутатов.

Инфографика: NV

Рада также утвердила состав правительства (за исключением министров обороны и иностранных дел, которых назначают по представлению президента).

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что главными задачами Кабинета министров станут подготовка страны к следующей зиме, развитие оборонного потенциала и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами.

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Зеленский отметил, что сильной стороной нового премьер-министра является опыт работы в государственном энергетическом секторе.