«Переводит агрессию на мирный язык». Российский журналист рассказал о роли Кириенко, который курирует оккупированные территории 10 июня, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кириенко в мае стал куратором оккупированных территорий Украины вместо Дмитрия Козака (Фото:kremlin.ru)

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Радио НВ рассказал о роли первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который курирует оккупированные территории Украины.



Он обратил внимание на то, что Кириенко «как бы, разговаривает таким человеческим языком, хотя говорит вещи такие же нечеловеческие. Но по крайней мере не матерится, не орет, как это делает Дмитрий Медведев».

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При этом Фишман подчеркнул, что и Кириенко, и Медведев «повторяют то, что хочет от них услышать Путин».

«Либо просто буквально вкладывает эти слова в их головы, что не исключено. То есть, я могу представить себе, что Медведев встречается с Путиным или встречался с ним раньше, или продолжает сейчас, или по крайней мере у них точно появился какой-то контакт после 24 февраля. В этом, наверное, можно не сомневаться. Я практически уверен. И как-то из этих разговоров Медведев выносит то, что он теперь пишет в своем телеграме. И это производит действительно довольно большое впечатление, если сравнить это с тем Медведевым, с которым были связаны надежды на оттепель и так далее», — заявил российский журналист.

По словам Фишмана, Кириенко переводит агрессию Медведева, которая исходит от Путина, на условно мирный язык.

«Он превращает ее в такую мирную повестку: вот сейчас мы будем отстраивать Донбасс. Или что-нибудь такое. И улыбается при этом, и говорит как-то мягко, как мы привыкли к Кириенко тоже еще с конца 1990-х годов», — сказал он.

Российский журналист добавил, что из всего окружения Путина Кириенко — «единственный остался со своим собственным бэкграундом, он, конечно, более способный, более умный политик».

«Тех-то просто принесли во власть, их Путин принес. А Кириенко сделал себя сам. Он в этом смысле другой», — объяснил Фишман, напомнив, что Кириенко был премьер-минисстром РФ еще в 1998 году.

Кириенко побывал в Мариуполе частично захваченном оккупантами еще 5 мая. По словам журналиста Виталия Портникова, эта поездка демонстрировала, что он стал кремлевским куратором оккупированных территорий вместо Дмитрия Козака.

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