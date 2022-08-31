В Госдепе назвали имя чиновника из РФ, который занимается организацией псевдореферендумов в Украине
Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)
По данным Госдепа США, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко руководит организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Об этом в ходе телефонной пресс-конференции сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
«Подготовку к фиктивным референдумам ведет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он несет ответственность за надзор за удерживаемыми РФ территориями перед попыткой их присоединения к России, что было бы незаконным, если бы оно было завершено», — сказал он.
По оценке США, Россия может провести фиктивные референдумы в Херсонской и Запорожской областях, так называемых Донецкой и Луганской «народных республиках» и в некоторых районах Харьковской области в ближайшие недели.
«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России», — отметил представитель Госдепа.
Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.
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