В Госдепе назвали имя чиновника из РФ, который занимается организацией псевдореферендумов в Украине 31 августа, 07:11 Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)

По данным Госдепа США, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко руководит организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом в ходе телефонной пресс-конференции сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Подготовку к фиктивным референдумам ведет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он несет ответственность за надзор за удерживаемыми РФ территориями перед попыткой их присоединения к России, что было бы незаконным, если бы оно было завершено», — сказал он.

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По оценке США, Россия может провести фиктивные референдумы в Херсонской и Запорожской областях, так называемых Донецкой и Луганской «народных республиках» и в некоторых районах Харьковской области в ближайшие недели.

«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России», — отметил представитель Госдепа.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.



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