В Госдепе назвали имя чиновника из РФ, который занимается организацией псевдореферендумов в Украине

31 августа, 07:11
Поделиться:
Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)

Сергей Кириенко (Фото:kremlin.ru)

По данным Госдепа США, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко руководит организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом в ходе телефонной пресс-конференции сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Подготовку к фиктивным референдумам ведет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он несет ответственность за надзор за удерживаемыми РФ территориями перед попыткой их присоединения к России, что было бы незаконным, если бы оно было завершено», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
«Люди поймут, что что-то не получается». ВСУ сорвали планы оккупантов по псевдореферендумам, Кремль не знает, что делать — СМИ

По оценке США, Россия может провести фиктивные референдумы в Херсонской и Запорожской областях, так называемых Донецкой и Луганской «народных республиках» и в некоторых районах Харьковской области в ближайшие недели.

«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России», — отметил представитель Госдепа.

Читайте также:
Партизаны и трения среди оккупантов. В ISW объяснили, почему РФ вряд ли сможет провести псевдореферендумы 11 сентября

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Госдеп Псевдореферендум Сергей Кириенко Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X