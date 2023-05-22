Казахстан не согласовал назначение экс-главы Луганской ОВА Гайдая послом в стране — ZN.UA
Сергей Гайдай говорил о возможном назначении послом в Казахстане после отставки с должности главы Луганской ОВА (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая послом в своей стране от Украины, пишет ZN.UA со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников издания, Казахстан отказался выдавать агреман — согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства.
В Астане «мягко, но твердо» дала понять, что хотели бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата.
15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций. Глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.
В марте Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.
Киев ищет замену Петру Врублевскому, который был уволен с должности посла в Казахстане после слов о том, что украинские военные
«пытаются убить больше русских».
«Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям», — сказал он.
После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Позже посол Украины извинился за свои слова.
Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие комментарии неприемлемы для страны с большим русским меньшинством.