Казахстан не согласовал назначение экс-главы Луганской ОВА Гайдая послом в стране — ZN.UA 22 мая, 16:09 Сергей Гайдай говорил о возможном назначении послом в Казахстане после отставки с должности главы Луганской ОВА (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая послом в своей стране от Украины, пишет ZN.UA со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, Казахстан отказался выдавать агреман — согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства.

В Астане «мягко, но твердо» дала понять, что хотели бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата.

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15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций. Глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.

В марте Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Киев ищет замену Петру Врублевскому, который был уволен с должности посла в Казахстане после слов о том, что украинские военные

«пытаются убить больше русских».

«Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям», — сказал он.

После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Позже посол Украины извинился за свои слова.

Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие комментарии неприемлемы для страны с большим русским меньшинством.