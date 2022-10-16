В ответ на дезинформацию России. Посольство Сербии выехало из Украины в начале марта — МИД

16 октября, 23:02
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Вид на Сербию (Фото:Vlada Marinković/Wikipedia)

Вид на Сербию (Фото:Vlada Marinković/Wikipedia)

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал информацию о закрытии посольства Республики Сербия в Украине и эвакуации сотрудников из Киева. По его словам, дипломаты не возвращались в Киев, поэтому посольство все еще закрыто.

Об этом он написал в Facebook, комментируя распространенную в некоторых СМИ информацию.

«Россия запустила дезу о закрытии посольства Сербии в Киеве. Некоторые украинские СМИ сделали его новостью. На самом деле, сербское посольство выехало из Украины в начале марта и с тех пор не возвращалось. Сотрудники дипмиссии работают с Белградом», — заявил Николенко.

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Он также призвал медиа не подхватывать вслепую "новости" из российских ресурсов и проверять информацию на официальных источниках.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0MBYg62EkEvNMEL2DVBcoJkpM6aWQZyfsdcCxJWUiKA5wA3vCCZ2nKaoz7DhhpBVql
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   МИД Украины Сербия Война России против Украины

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