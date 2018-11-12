Сербская церковь отказалась поддержать Константинополь в конфликте с РПЦ

Сербская православная церковь отказалась поддержать Константинополь в конфликте с РПЦ из-за предоставления автокефалии Украинской церкви.

Об этом сообщается на официальном сайте Сербской церкви по итогам заседания собора сербских иерархов.

"Собор с сожалением констатировал, что Константинопольский патриархат сделал канонически необоснованное решение о реабилитации двух лидеров раскольнических групп Украины Филарета Денисенко и Maкария Малетича, наряду с их епископатом и духовенством....поэтому... решения Синода Константинопольского патриархата необязательны для Сербской православной церкви", - говорится в сообщении.

Сербская церковь также не будет всупать в евхаристическое общение с реабилитированными Константинополем православными клириками Украины.

Исходя из этого, Сербская церковь предлагает Константинополю и другим автокефальным православным церквям рассмотреть украинский вопрос на Всеправославном соборе, чтобы "подтвердить и укрепить соборность и единство Православной церкви".

Добавим, что по мнению СМИ, Иерусалимский патриарх уже поддержал Константинополь в конфликте с РПЦ из-за автокефалии Украинской церкви.

Священный Синод Румынской церкви призвал Вселенский патриархат и РПЦ найти общее решение в возникшей ситуации вокруг автокефалии УПЦ и сохранить единство веры и "пастырской административной свободы".

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Владыка Иов отметил, что Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии. Иов допустил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.

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