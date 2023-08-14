Новость о том, что Сербия заказала у Ирана 20 тысяч дронов-камикадзе, была написана искусственным интеллектом — СМИ 14 августа, 18:29 Фото со встречи заместителей руководителей МИД Ирана и Сербии (Фото:EttoBA)

В понедельник, 14 августа, СМИ написали, что делегация Министерства иностранных дел Сербии посетила Тегеран и заказала у Ирана 20 тысяч БПЛА Shahed-136, однако эта новость могла быть написана искусственным интеллектом, пишет Defence Express.

Издание отмечает, что первоисточником в новостях указывали издание из Боснии и Герцоговины EttoBA, однако на самом деле первым об этом написало издание The geopost.

Фото: Defence Express

Оно ссылается на пост сообщества Terror Alarm, которое и является «первой в мире редакцией новостей, генерируемой искусственным интеллектом».

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В новости издания EttoBA указано, что заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич якобы приехала в Тегеран и встретилась с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери.

Во время встречи Багери якобы назвал необходимостью развитие сотрудничества между Ираном и балканскими странами, а особенно Сербией, так как расширение торговых обменов является не только экономической целью, но и стратегией безопасности.

В то же время Алексич отметил, что находится в Иране для улучшения отношений между Тегераном и Белградом. Он также назвал «неизбежной необходимостью увеличения объема торговли между двумя странами».

Издание Defence Express отметило, что 7 августа Алексич действительно посещал Тегеран и встретился с заместителем Багери.

По официальному сообщению правительства Ирана эта встреча касалась торгово-экономических аспектов и завершилась стандартными высказываниями о том, что «Сербия выступает за развитие отношений с Ираном в различных сферах». Однако информации о заказе Сербией шахедов не предоставлялось.

Пока ни Белград, ни Тегеран официально не прокомментировали ситуацию.