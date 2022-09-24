Сторонник диктатора Путина. Президент Сербии заявил, что исключение РФ из Совбеза ООН станет «разрушением международного порядка» 24 сентября, 09:17 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что исключение страны-агрессора России из Совбеза ООН якобы станет «разрушением международного порядка».

Об этом сообщает Novosti.

По его словам, Сербия не будет голосовать за ограничение права вето или исключение России из ООН.

«Здесь у нас нет дилеммы. Для этого им нужно большинство в две трети. Также могут ссылаться на то, что Россия не является правопреемницей СССР. Но есть статья, я думаю о законе 108, на которую, я вижу, они готовятся ссылаться. Это было бы разрушением международного правопорядка», — сказал он.

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Вучич считает, что исключение РФ из Совбеза ООН якобы «было бы катастрофой».

«Для одного из этих решений им нужно, чтобы Китай воздержался. Бог знает, что они могут сделать. Это не далеко и не невозможно. Для нас это было бы катастрофой, — сказал он.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за агрессии против Украины.

Президент США Джо Байден во время обращения к Генассамблее ООН обвинил страну-агрессора РФ в нарушении устава организации.

Россия, которая остается постоянным членом Совбеза ООН, блокирует все проекты резолюций о своей же агрессии против Украины, злоупотребляя правом вето.

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