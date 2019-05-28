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Сербия привела армию в полную боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Сегодня, 10:52
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Сербия привела армию в полную боеготовность из-за задержания сербов в Косово - фото

Министарство одбране и Војска Србије

Войска Сербии приведены в полную боеготовность

Власти Сербии привели свои вооруженные силы в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы Косово.

Соответствующий приказ отдал сербский президент Александр Вучич, сообщает Associated Press.

Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косова «ворвалась» в Северное Косово и провела несколько арестов.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что в северной части Косово проводится «операция по борьбе с контрабандой и организованной преступностью».

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косова и представляют собой не только угрозу стабильности, но и прямую угрозу миру.

Сербия потеряла контроль над Косовом после вмешательства НАТО в 1999 году. Белград не признает декларацию о независимости Косова 2008 года.

Теги:   Александр Вучич Косово Сербия

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