Сербия привела армию в полную боеготовность из-за задержания сербов в Косово Сегодня, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Министарство одбране и Војска Србије Войска Сербии приведены в полную боеготовность Министарство одбране и Војска Србије

Власти Сербии привели свои вооруженные силы в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы Косово.

Соответствующий приказ отдал сербский президент Александр Вучич, сообщает Associated Press.



Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косова «ворвалась» в Северное Косово и провела несколько арестов.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что в северной части Косово проводится «операция по борьбе с контрабандой и организованной преступностью».

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косова и представляют собой не только угрозу стабильности, но и прямую угрозу миру.

Сербия потеряла контроль над Косовом после вмешательства НАТО в 1999 году. Белград не признает декларацию о независимости Косова 2008 года.