Сербия привела армию в полную боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Власти Сербии привели свои вооруженные силы в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы Косово.
Соответствующий приказ отдал сербский президент Александр Вучич, сообщает Associated Press.
Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косова «ворвалась» в Северное Косово и провела несколько арестов.
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что в северной части Косово проводится «операция по борьбе с контрабандой и организованной преступностью».
Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косова и представляют собой не только угрозу стабильности, но и прямую угрозу миру.
Сербия потеряла контроль над Косовом после вмешательства НАТО в 1999 году. Белград не признает декларацию о независимости Косова 2008 года.