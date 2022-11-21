Сербия пригрозила готовностью защищать своих граждан в Косово, но не отказывается от переговоров 21 ноября, 17:12 Милош Вучевич (Фото:Instagram/milosvucevic_odbrana)

Армия Сербии готова защитить своих граждан, которые проживают в Косово, если такой приказ отдаст президент Александар Вучич.

Об этом заявил заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сообщает Novosti.rs.

«Если президент Сербии прикажет, армия примет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии», — подчеркнул глава минобороны.

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Но он также отметил, что переговоры, какими бы долгими они не были, являются наилучшим путем решения конфликта.

«Я считаю, что лучше 1000 дней и часов говорить и смотреть на хмурые лица переговорщиков, чем провести один час в окопах… Рассматриваются все варианты, но мы работаем над тем, чтобы разговор продолжался. Я не думаю, что кто-то любит конфликты», — добавил Вучевич.

Кконфликт между Белградом и Приштиной обострился после решения частично признанного государства ввести на своей территории обязательную перерегистрацию автомобилей. Такое требование применяют и к сербам, которые должны поменять автомобильные номера Сербии на номера RKS (Республика Косово).

20 ноября в Косово подтвердили изменение правил для автономеров, из-за которых возник кризис с Сербией, и предупредили о штрафах с 21 ноября.

В ЕС предложили президенту Сербии Александару Вучичу и премьеру Косово Альбину Курти срочно приехать в Брюссель, чтобы уладить конфликт до развертывания его эскалации.

Однако Вучич только 20 ноября подтвердил, что поедет на переговоры в Брюссель на следующий день, то есть в тот день, когда Косово планирует начать применять штрафы.

