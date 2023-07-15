Сербия решила предоставить Украине гуманитарную помощь 15 июля, 17:10 Сербия передаст гуманитарную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС (Фото:Амбасада Украјине у Републици Србији / Facebook)

Правительство Сербии приняло решение передать Украине гуманитарную помощь в связи с катастрофой в Херсонской области, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает сербское издание RTS со ссылкой на правительство страны.



Как отмечает издание, новый транш гуманитарной помощи среди прочего будет включать товары и медикаменты.

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Кроме этого, Сербия приняла решение об утверждении временной защиты для приема граждан Украины, пострадавших в результате катастрофы в Херсонской области.

Также в качестве дополнительной формы поддержки сербское правительство решило организовать этим летом спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд футбольной академии Динамо Киев. Отмечается, что были выделены средства на организацию летнего лагеря, покрывающие расходы на проживание, питание, тренировки и футбольные матчи.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, развернулась гуманитарная катастрофа.

В результате подрыва россиянами дамбы есть погибшие и раненые.