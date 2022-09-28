Сербия не признает результаты российских «референдумов» — Вучич 28 сентября, 16:08 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Сербия не признает результаты российских «референдумов» в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, заявил сербский президент Александр Вучич.

Об этом сообщает Reuters.

«Сербия… не признает этого (референдума), поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН», — сказал Вучич.

Как сообщает агентство, Кремль поддерживает Белград в его противодействии признанию независимости Косово, но Сербия неоднократно отказывалась поддержать российское вторжение в Украину в ООН и заявляла, что полностью уважает территориальную целостность Украины.

Видео дня

«Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран», — сказал Вучич.

Украина также не признает независимость Косово от Сербии.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.