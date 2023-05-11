Сербия не будет выдавать гражданство россиянам по упрощенной процедуре из-за реакции ЕС — FT 11 мая, 16:28 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Сербия не будет выдавать гражданство россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год.

Об этом сообщает Financial Times.

Правительство Сербии в апреле предлагало выдавать сербский паспорт иностранцам всего после одного года временного проживания в стране. В настоящее время иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на получение гражданства.

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Однако Еврокомиссия предупредила, что следит за безвизовым режимом Белграда «с целью предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности для ЕС».

«В случае, если будет сочтено, что предоставление гражданства в рамках схем гражданства инвесторов представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — говорится в сообщении комиссии.

Также Еврокомиссия добавила, что в прошлом году дала «четкие рекомендации» Белграду «фактически отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства для инвесторов».

Советник правительства Сербии сказал, что законопроект был «просто предложением», которое «не было принято».

«Новости об изменениях в законодательстве за последние несколько недель разлетелись по русскоязычным социальным сетям, когда новая волна эмигрантов готовится переехать в Сербию в надежде вскоре получить возможность переехать в другие европейские страны», — пишет FT.