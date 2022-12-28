Сербия нагнетает ситуацию в регионе под влиянием РФ — глава МВД Косово 28 декабря, 09:36 РФ стремится расшатать ситуацию в Косово поддержкой бунтов сербского меньшинства (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Министр внутренних дел Косово Джелал Швечла уверен, что нагнетание Сербией ситуации в регионе связано с РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Швечлы, под влиянием Москвы Белград стремится дестабилизировать обстановку путем поддержки бунтов сербского меньшинства в косовских поселениях.

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«Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово», — заявил глава МВД.

Во вторник, 27 декабря, президент Сербии Милош Вучевич привел вооруженные силы страны в состояние наивысшей боевой готовности.

Перед этим этнические сербы заблокировали в Косово дороги, что привело к столкновениям и перестрелки с полицией.

26 декабря сербская армия начала перемещение ближе к границе артиллерии и военных.

Истоки проблемы

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который ныне насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз выступает посредником в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся получить членство в ЕС. Но время от времени в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.

Последний такой произошел в конце июля 2022 года, накануне вступления в силу нормы, требовавшей от 50 тыс. косовских сербов переоформить на национальные свои сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номера. Тогда (как и сейчас) сербы заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией. В конце концов, введение новых правил было отсрочено; начался длительный поиск компромисса.

