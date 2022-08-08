Просто терпят друг друга. Украинцы — о «пороховой бочке» на Балканах, которую увидели своими глазами в дни обострения в Косово 8 августа, 17:22 Эксклюзив НВ Американские военные из контингента Международных сил по поддержанию мира в Косово (KFOR) на заблокированной сербами дороге в селе Зупче, Косово. 1 августа 2022 года (Фото:Fatos Bytyci / REUTERS)

Украинцы с Балкан рассказали НВ о том, как вблизи выглядит давний конфликт между сербами и косоварами, и о роли российской пропаганды в жизни южноевропейского полуострова.

Главной причиной нового конфликта, продолжавшегося почти неделю в Косово, стало требование к 50 тыс. местных сербов переоформить на национальные свои сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номерные знаки . В преддверии введения новых правил, назначенного на 1 августа, сербы заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией .

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Обстановка в регионе стала взрывоопасной, что дало основания мировым СМИ снова заговорить о «пороховой бочке Балкан». Между тем на границе между Косово и Сербией уже раздавались выстрелы и сигнал воздушной тревоги, а между сербами и косовскими албанцами вспыхивали потасовки . Впрочем, после консультаций с представителями США и Евросоюза правительство Косово отложило введение новых правил до 1 сентября и обстановка разрядилась. Но местные политики и пресса в ближайшем будущем не исключают новой фазы конфликта, который длится уже четверть века и унес с обеих сторон жизни более 13 тыс. человек.

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Десять лет спустя косовары провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово. С того времени в регионе сохраняется напряжение.

НВ пообщался с двумя украинками, которые на момент обострения конфликта находились на Балканах, и попросил их рассказать о том, что там происходит.

Алевтина Кахидзе / Фото: Александр Супрунец

Украинская художница Алевтина Кахидзе приехала в Приштину в июле, чтобы принять участие в художественном биеннале Манифеста. Этот фестиваль был основан в начале 1990-х годов, чтобы через диалог искусства и общества содействовать европейской интеграции после завершения Холодной войны. С того времени Манифеста путешествует по европейским городам, и в этом году ее принимала столица Косово. Кахидзе прожила там около трех недель, а перед самым отъездом стала свидетелем нового витка конфликта между сербами и косоварами.

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