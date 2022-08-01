«Цель Путина — распространить конфликт». Как Косово и Сербия вновь оказались в шаге от войны и почему это еще один фронт Кремля 1 августа, 12:46 Сюжет Эксклюзив НВ Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)

НВ рассказывает, что важно знать об этих событиях и их временном хрупком урегулировании.

Что произошло: почему Сербия и Косово снова напомнили миру о «пороховой бочке Балкан»

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Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украины среди них нет), в том числе подавляющее большинство стран ЕС и НАТО. Из 20 государств Большой двадцатки Косово не считают независимым восемь стран: Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и Южная Африка.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Этому событию предшествовала война 1998−1999 года, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства. В результате войны и после вмешательства стран НАТО край перешел под контроль ООН. Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия» — хотя де-факто не контролирует регион.



Спустя 14 лет после провозглашения независимости Косово около 50 000 этнических сербов, живущих на севере региона, отказываются признавать власть Приштины, пользуются сербскими документами и даже номерными знаками, напоминает Reuters.



Соглашение между Сербией и Косово, заключенное еще в 2011 году, предусматривало временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

С 1 августа 2022 года Косово планировало окончательно прекратить подобную практику: власти частично признанной страны еще в июне объявили, что «нейтральные» либо сербские документы и автомобильные номера теряют силу, а местные сербы обязаны переоформить документы на косовские. Кроме того, с 1 августа всех граждан Сербии, посещающих Косово, планировали обязать получать на границе дополнительный документ, дающий им разрешение на въезд. При этом в Сербии давно действуют аналогичные правила по отношению к тем, кто въезжает в страну с косовскими документами: они также обязаны получать на границе въездно-выездные документы для удостоверения личности.

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, в Косово вспыхнула очередная волна недовольства сербов. Они заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов на севере Косово. Так, в городе Рудари оказалась перекрыта главная дорога Приштина-Рашка, блокаду установили также в селе Зупче, расположенном вблизи трассы Брняк-Митровица. Косовская полиция сообщила, что из-за блокировки пришлось закрыть пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк, граждан призвали использовать альтернативные маршруты.

Вечером в воскресенье, 31 июля, ситуация стала накаляться с каждым часом. Полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также их столкновениях с косовскими албанцами (от телесных повреждений до нападений на автомобили). Сообщалось о сигналах воздушной тревоги в городе Косовска-Митровица (Косово).

На этом фоне власти Сербии озвучили ряд угрожающих заявлений. Один из лидеров руководящей Сербской партии Владимир Джуканович написал в Twitter, что «Сербия, возможно, будет вынуждена инициировать „денацификацию“ Балкан», использовав термин российского диктатора Владимира Путина, которым он «объяснил» полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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