Германия призвала Сербию сделать выбор между ЕС и РФ — Welt

2 ноября, 02:58
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Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Федеральное правительство Германии требует от президента Сербии Александра Вучича определиться со своим геополитическим курсом. Это курс на вступление в ЕС или сближение с Россией.

Об этом пишет Welt.

По данным издания,  в ФРГ «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия подписала соглашение с Россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против РФ.

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Как пишет издание со ссылкой на правительство, если Вучич будет вести страну в сторону укрепления отношений с ЕС, ФРГ окажет ему поддержку, а продолжение связей с Россией приведет к обратным последствиям.

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Несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, власти Сербии отказываются вводить санкции против России.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Евросоюз Германия Сербия Война в Украине Война России против Украины

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