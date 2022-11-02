Германия призвала Сербию сделать выбор между ЕС и РФ — Welt 2 ноября, 02:58 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Федеральное правительство Германии требует от президента Сербии Александра Вучича определиться со своим геополитическим курсом. Это курс на вступление в ЕС или сближение с Россией.

Об этом пишет Welt.



По данным издания, в ФРГ «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия подписала соглашение с Россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против РФ.

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Как пишет издание со ссылкой на правительство, если Вучич будет вести страну в сторону укрепления отношений с ЕС, ФРГ окажет ему поддержку, а продолжение связей с Россией приведет к обратным последствиям.

Несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, власти Сербии отказываются вводить санкции против России.