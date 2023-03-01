Боевики ЧВК Вагнер из Сербии будут арестованы при возвращении в страну — Вучич 1 марта, 16:14 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы, которые воюют против Украины в составе ЧВК Вагнера, будут арестованы при возвращении в страну.

«Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений», — сказал президент в комментарии Politico.

Видео дня

Вучич добавил, что «дружественные страны» не делают такие вещи, комментируя вербовку сербов Россией.

17 января Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов для участия в войне против Украины на стороне террористов ЧВК Вагнера.

19 января стало известно, что в Сербии подали иск в суд против частной военной компании Вагнера из-за попытки вербовки сербов на войну против Украины.