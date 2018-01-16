Сербия вышла из переговоров с Косово из-за убийства сербского политика

Оливера Ивановича убили в день начала переговоров делегаций Косово и Сербии

Сербия вышла из переговоров с Косово, инициированных Европейским Союзом, в связи с "террористическим убийством" одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича.

"Убийство Оливера Ивановича является террористическим актом, направленным на дестабилизацию ситуации в Косово, и нападением на всех сербов. Мы прекращаем переговоры", - заявила сербская делегация перед возвращением из Брюсселя в Белград, передает EUobserver.

По словам источника в Брюсселе, пока неизвестно, когда переговоры могут возобновиться.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич в связи с убийством Ивановича созвал экстренное заседание Совета по чрезвычайным ситуациям. "Преступники будут пойманы, и если они [власти Косово] не сделают этого, то мы это сделаем", - пообещал он.

Напомним, что 16 января в городе Косовская Митровица застрелили государственного секретаря по делам Косово в правительстве Сербии Оливера Ивановича.

Убийство произошло в день, когда в Брюсселе после 13-месячного перерыва должны были начаться переговоры делегаций Косово и Сербии.