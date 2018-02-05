Сербия и Черногория могут стать членами ЕС в ускоренном порядке

Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года. Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово - на очереди

Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

Согласно новому стратегическому документу Еврокомиссии, они должны быть готовы стать членами ЕС к 2025 году, сообщает DW.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе.

По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, но только если "они выполнят все необходимые условия".

Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только "при соответствующих усилиях с их стороны".

Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС, говорится в стратегическом документе.

"Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии.

К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.