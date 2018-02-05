Сербия и Черногория могут стать членами ЕС в ускоренном порядке

Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.
Согласно новому стратегическому документу Еврокомиссии, они должны быть готовы стать членами ЕС к 2025 году, сообщает DW.
Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе.
По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, но только если "они выполнят все необходимые условия".
Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только "при соответствующих усилиях с их стороны".
Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС, говорится в стратегическом документе.
"Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии.
К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.
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