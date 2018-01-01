Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владимир Фесенко
Что я думаю о запрете россиянам на въезд в Украину
Виктор Пинзеник
Пусть весь мир учится у нас
Мустафа Найем
Прогрессирующая импотенция
Елена Макеева
Пока мы топчемся на месте

Сербия допустила вооруженную интервенцию в Косово  

Сегодня, 16:59
171
Цей матеріал також доступний українською

Ана Брнабич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

По словам Брнабич, албанское руководство Косово должно "прийти в себя" и отказаться от политики этнических чисток.

"Мы не можем оставаться в стороне и смотреть молча, пока кто-то проводит новую этническую чистку...Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать нашу армию, но, к сожалению, сейчас это один из вариантов, и он на столе", - цитирует Брнабич AP.

Парламент Косово намерен 14 декабря проголосовать за преобразование сил безопасности страны в регулярную армию. Сербские официальные лица утверждают, что эта армия будет использована для изгнания сербского меньшинства. Официальные должностные лицама Косово неоднократно опровергали это.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже назвал несвоевременными планы Косово создать регулярную армию на базе сил безопасности.

Теги:   Косово Сербия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 14:48

article_img
Путин: У США нет доказательств, что РФ нарушала ракетный договор

Последние новости

События

Сегодня, 17:41

В Киевской области в результате взрыва на АЗС пострадал водитель
Компании/Рынки

Сегодня, 17:38

Украинский агрогигант собрался построить новый морпорт
Кино

Сегодня, 17:30

Стоит посмотреть. Названы лучшие сериалы 2018 года по версии The New York Times

ТОП-3 мнений

Святослав Вакарчук - фото
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
3471
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
3059
Иван Компан - фото
Иван Компан
Миллион евро каждому
2412
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20070
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13613
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9422
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28901
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25066
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20070