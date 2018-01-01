Сербия допустила вооруженную интервенцию в Косово Сегодня, 16:59 171 Цей матеріал також доступний українською Ана Брнабич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

По словам Брнабич, албанское руководство Косово должно "прийти в себя" и отказаться от политики этнических чисток.

"Мы не можем оставаться в стороне и смотреть молча, пока кто-то проводит новую этническую чистку...Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать нашу армию, но, к сожалению, сейчас это один из вариантов, и он на столе", - цитирует Брнабич AP.

Парламент Косово намерен 14 декабря проголосовать за преобразование сил безопасности страны в регулярную армию. Сербские официальные лица утверждают, что эта армия будет использована для изгнания сербского меньшинства. Официальные должностные лицама Косово неоднократно опровергали это.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже назвал несвоевременными планы Косово создать регулярную армию на базе сил безопасности.