Сепаратисты в православии. Климкин прокомментировал последнее решение РПЦ в противостоянии с Константинополем

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение РПЦ о прекращении участия в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовения Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений.

"Вроде бы, в РПЦ прекращают вспоминать Всесвятийшого Варфоломея при богослужении. Похоже, что в мировом православии появились настоящие сепаратисты", - написал он на своей странице в Twitter.

Начебто, у РПЦ припиняють згадувати Всесвятійшого Варфоломія за богослужінням. Схоже, що у світовому православ’ї з’явилися справжні сепаратисти — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 сентября 2018 г.

Напомним, 14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви.

Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла Александр Волков заявил, что прекращение поминовения означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Отвечая на угрозы РПЦ прекратить все отношения с Фанаром, представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов заявил, что прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за прихоти Москвы.

Также он добавил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московскому патриархату.

Кроме того, Вселенский патриархат опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.

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