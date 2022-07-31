Сепаратистов в Калифорнии финансировала разведка РФ — Business Insider 31 июля, 00:54 Сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией (Фото:pixabay/pexels)

Движение «за отделение в Калифорнии» было организовано российской разведкой с целью вызвать беспорядки в США. Об этом говорится в федеральном обвинительном заключении, пишет Business Insider.

Отмечается, что сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией.



Федеральные прокуроры утверждают, что гражданин России, чьи связи с ФСБ были установлены следствием, обеспечивал финансирование и консультацию группы.

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Против основателя группы, который отрицает правонарушения, обвинение выдвинуто не было.

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