Сенаторы США требуют как можно скорее передать Украине еще больше HIMARS
Сенаторы требуют предоставить доставить HIMARS в Украину максимально быстро (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
Группа американских сенаторов призвала Пентагон ускорить развертывание оборонной помощи для Украины в пределах утвержденного ранее пакета на 20 миллиардов долларов.
Письмо подписали Темми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман и Линдси Грэм, сообщает Fox News.
В документе говорится, что средства ПВО средней и большой дальности и РСЗО HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня и 8 июля, являются «хорошим началом».
Эти системы должны быть доставлены с максимальной скоростью и в том количестве, которого будет достаточно, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, в Херсонской области и других регионах Украины, указали сенаторы.
«Мы призываем вас действовать оперативно и координировать действия с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы без малейших проволочек передать это оборудование украинским военным», — говорится в письме.
Ранее двухпартийная группа сенаторов США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.
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