Сенаторы США требуют как можно скорее передать Украине еще больше HIMARS 21 июля, 14:22 Сенаторы требуют предоставить доставить HIMARS в Украину максимально быстро (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Группа американских сенаторов призвала Пентагон ускорить развертывание оборонной помощи для Украины в пределах утвержденного ранее пакета на 20 миллиардов долларов.

Письмо подписали Темми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман и Линдси Грэм, сообщает Fox News.

В документе говорится, что средства ПВО средней и большой дальности и РСЗО HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня и 8 июля, являются «хорошим началом».

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Эти системы должны быть доставлены с максимальной скоростью и в том количестве, которого будет достаточно, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, в Херсонской области и других регионах Украины, указали сенаторы.

«Мы призываем вас действовать оперативно и координировать действия с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы без малейших проволочек передать это оборудование украинским военным», — говорится в письме.

Ранее двухпартийная группа сенаторов США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.

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