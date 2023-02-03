Сенаторы США призвали Байдена не продавать Турции F-16 до вступления Швеции и Финляндии в НАТО 3 февраля, 06:43 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Группа сенаторов из двух партий в США призвала президента Джо Байдена отложить продажу истребителей F-16 Турции пока Швеция и Финляндия не вступят в НАТО.

Об этом сообщает CNN.

Такой призыв произошел после того, как источники в Конгрессе сообщили, что администрация Байдена готовится обратиться к законодателям с просьбой одобрить продажу F-16 Турции.

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Сенаторы считают, что Конгресс "не может рассматривать будущую поддержку Турции до тех пор, пока эта страна не завершит ратификацию протоколов о присоединении".

"Неспособность ратифицировать протоколы или предоставить график ратификации угрожает единству альянса в ключевой момент истории, когда Россия продолжает неспровоцированное вторжение в Украину", - заявили сенаторы.

В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран – Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что к этому может быть причастна Россия, чтобы сорвать вступление Швеции в НАТО. The Telegraph писал, что одним из организаторов акции, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег книгу, оказался сторонник РФ. Несмотря на рост напряженности, Швеция надеется на вступление в НАТО летом.