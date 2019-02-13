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Сенаторы США подготовили новый проект санкций против России - СМИ

Сегодня, 21:51
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oohhsnapp/pixabay.com

Санкции связаны с российской агрессией и вмешательством в выборы

Сенаторы США Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект санкций против России, сообщает Reuters.

Санкции подготовлены в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

Речь идет об ограничения в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга. Кроме того, американские сенаторы планируют ввести санкции против проектов российского СПГ за пределами страны.

Ограничения предлагается ввести против физических лиц, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

По информации агентства, нынешнее предложение сенаторов жестче тех законопроектов, которые они предлагали в 2018 году.

Комментируя проект, Менендес заявил, что санкции необходимы, так как РФ "продолжит наступать, пока не встретит решительный отпор".

В свою очередь Грэм заявил, что "Путин должен прекратить вмешиваться в американские выборы, отказаться от кибератак, уйти из Украины и прекратить попытки посеять хаос в Сирии".

Теги:   США Санкции против России Россия

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