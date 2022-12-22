В интересах нацбезопасности США, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине — сенатор-республиканец 22 декабря, 13:51 Линдси Грэмм (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

После выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе сенатор-республиканец Линдси Грэмм заявил, что в интересах нацбезопасности США, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине.

По его словам, Зеленский «произнес одну из самых вдохновляющих речей на совместной сессии Конгресса, которую он когда-либо слышал».

«Он ясно дал понять, что после почти года борьбы Украина „жива и здорова“. Они полны решимости никогда не отдавать свою свободу путинской России», — написал он в Twitter.

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Грэмм подчеркнул, что в интересах национальной безопасности США, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине.

«Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в каком мы его знаем, а разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем», — написал он.

Сенатор заявил, что он гордится тем, что поддерживает Украину.

«Они не просят американских солдат вести боевые действия — они просят предоставить оружие и экономическую помощь, чтобы они могли продолжать сражаться. Победа Украины — это наша победа. Господи, благослови Украину!», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил неанонсированную поездку в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.