Обе партии его раскритиковали. Единственный сенатор в Конгрессе США блокирует помощь Украине в 40 млрд долларов 13 мая, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Рэнд Пол тормозит принятие закона (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Одиозный сенатор-республиканец Рэнд Пол, который требует от Конгресса назначить федерального наблюдателя для отслеживания денег, заблокировал быстрое голосование по массивному пакету военной и гуманитарной помощи Украине.



Война России против Украины — главные события 12 мая

Как сообщает Politico, теперь пакет помощи в размере 40 млрд долларов для укрепления защиты Украины от российского вторжения не окажется на столе президента США Джо Байдена на этой неделе из-за возражений одного сенатора, которые тормозят принятие закона.

Видео дня

Лидеры демократов и республиканцев стремились согласовать законопроект 12 мая, имея достаточно времени, чтобы предотвратить срыв поставок американского оружия, который ожидается на следующей неделе.

Но эти усилия были сорваны после того, как сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное голосование, потребовав от лидеров включить положение, согласно которому будет назначен специальный федеральный наблюдатель, который будет следить за тем, как расходуются эти средства.

Отмечается, что Конгресс действовал с необычайной скоростью и двухпартийной солидарностью после того, как Байден предупредил, что помощь Украине, вероятно, прекратится на следующей неделе без новых денежных вливаний. Это было редкое проявление двухпартийного единства в Сенате, когда лидер большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч МакКоннелл совместно продвигали законопроект.

Как указывает издание, Пол обвинил законодателей в ускорении предоставления массивного пакета помощи на фоне стремительного роста инфляции в США и призвал положить конец «фискальному безумию» последних лет, отмеченному неоднократными дефицитными расходами.

Если Сенат в конечном итоге примет поправку Пола или внесет какие-либо другие изменения, законопроект будет возвращен в Палату представителей для еще одного голосования, прежде чем Байден сможет его подписать, а дальнейшая отсрочка помощи, как предупредил Белый дом, не может долго ждать.

Возражения Пола, который известен своими пророссийскими заявлениями, вызвало критику со стороны обеих партий. По словам Шумера, все, чего тот достигнет своими действиями — лишь отложит помощь, а не заблокирует ее.

«У них заканчиваются боеприпасы. Они надирают русским задницы. По всей Украине воюют за саму свободу, а мы должны быть арсеналом демократии», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американской техники, отправленной в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

Кроме того, закон позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов в Президентском органе изъятия, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.

Он также уполномочивает выделить 4 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.