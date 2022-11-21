На что не решится диктатор? Американский сенатор назвал две вещи, которые Путин не сделает во время войны против Украины 21 ноября, 15:17 Джим Риш (Фото:www.facebook.com/SenatorJimRisch)

Сенатор США, республиканец Джим Риш заявил, что есть две вещи, которые российский диктатор Владимир Путин не будет делать во время войны против Украины, в частности, он не применит ядерное оружие и не решится напасть на страну-члена НАТО.

По его словам, сам факт наличия ядерного оружия уже создает вероятность его применения, но в данном случае это маловероятно.

«Я считаю, что есть две вещи, которые Путин не будет делать во время этой войны. Во-первых, он не решится на использование ядерного оружия. Во-вторых, он не решится напасть на государства-члены НАТО», - сказал сенатор в интервью Европейской правде.

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Риш заявил, что Путин верит в то, что в случае если он нападет на кого-либо из государств-союзников, то столкнется с ответом 30 (вскоре из 32) государств-членов.

«Мы действительно считаем, что нападение на одного из нас будет нападением на всех. Что касается ядерного оружия, то предохранителем является то, что это отвратит от него мир. Потому что начать ядерный холокост — это что-то вне понимания», — сказал он.