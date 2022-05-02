«Он проигрывает». Путин может применить ядерное оружие, чтобы «сохранить лицо» в России — американский сенатор

2 мая, 11:30
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Боб Менендес (Фото:Bonnie Cash/Pool via REUTERS)

Боб Менендес (Фото:Bonnie Cash/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие, чтобы попытаться «сохранить лицо» в России, считает председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес.

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По словам Менендеса, Путин проигрывает в войне против Украины.

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«Ну, одно из моих опасений заключается в том, что, по иронии судьбы, чем большего успеха добиваются украинцы, тем больше риск, что Путин предпримет что-то, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо у себя дома», — сказал он.

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https://www.youtube.com/watch?v=WMjP1KVgHes

Менендес считает, что «в результате этого может вырасти потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия».

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что страна-агрессор может использовать ядерное оружие.

«Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут… Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Владимир Путин Сенатор Война России против Украины

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