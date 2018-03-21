Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравления Путина

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Сенатор-республиканец считает, что не следовало поздравлять Путина с победой на выборах

Сенатор-республиканец считает, что не следовало поздравлять Путина с победой на выборах

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа, который поздравил с победой на выборах президента России Владимира Путина.

На своем собственном сайте Маккейн отметил, что своим поздравлением Трамп "оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование".

"Американский президент не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование", - написал Маккейн.

Напомним, что 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После контакта с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

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