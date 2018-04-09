Сенатор Маккейн призвал Трампа провести ракетный удар по Сирии

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что администрация президента США должна решительно отреагировать на применения химического оружия правительственными войсками в Сирии.

На своем персональном сайте Маккейн также раскритиковал Трампа за его заявления о скором выводе американсокго контингента из Сирии.

.@POTUS's pledge to withdraw from #Syria has only emboldened Assad, backed by Russia & Iran, to commit more war crimes in #Douma. @POTUS responded after last year's chemical attack. He should do so again & make Assad pay a price for his brutality. https://t.co/u30kF0ww8g — John McCain (@SenJohnMcCain) 8 апреля 2018 г.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен опять прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - заявил Маккейн.

Напомним, 9 апреля Совет безопасности ООН проведет заседание после сообщений о применении химического оружия в Сирии.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии.