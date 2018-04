Сенатор Маккейн призвал Трампа провести ракетный удар по Сирии

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что администрация президента США должна решительно отреагировать на применения химического оружия правительственными войсками в Сирии.

На своем персональном сайте Маккейн также раскритиковал Трампа за его заявления о скором выводе американсокго контингента из Сирии.

.@POTUS's pledge to withdraw from #Syria has only emboldened Assad, backed by Russia & Iran, to commit more war crimes in #Douma. @POTUS responded after last year's chemical attack. He should do so again & make Assad pay a price for his brutality. https://t.co/u30kF0ww8g