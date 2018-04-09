Сенатор Маккейн призвал Трампа провести ракетный удар по Сирии

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Сенатор считает, что президент США должен действовать решительно

Сенатор считает, что президент США должен действовать решительно

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что администрация президента США должна решительно отреагировать на применения химического оружия правительственными войсками в Сирии.

На своем персональном сайте Маккейн также раскритиковал Трампа за его заявления о скором выводе американсокго контингента из Сирии.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен опять прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - заявил Маккейн.

Напомним, 9 апреля Совет безопасности ООН проведет заседание после сообщений о применении химического оружия в Сирии.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии.

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