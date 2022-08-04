Сенат США ратифицировал соглашение о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

4 августа, 02:00
Сенат США поддержал Швецию и Финляндию (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Сенат США поддержал Швецию и Финляндию (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Сенат США поддержал ратификацию соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает CNN.

Предложение ратифицировать соглашение президент США Джо Байден направил в Сенат еще в июле. За ратификацию проголосовало 95 сенаторов, против был лишь один. На голосовании и обсуждении присутствовали послы Финляндии и Швеции в США.

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«Наш союз НАТО является основой, гарантирующей демократию в западном мире после окончания Второй мировой войны. Это еще больше укрепляет НАТО и особенно необходимо в свете российской агрессии», — заявил сенатор Чак Шуммер.

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5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

https://www.youtube.com/watch?v=3TVN2tZdyEA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США НАТО Швеция Финляндия Сенат США

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