Сенат США принял законопроект с 12 млрд долларов финансирования для Украины 29 сентября, 21:43 Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Сенат США в четверг, 29 сентября, принял законопроект о финансировании правительства, который в том числе предусматривает выделение около 12 млрд долларов Украине. Об этом сообщает CNN.

Законопроект обеспечивает финансирование правительства до 16 декабря и был принят перед окончанием 2022 финансового года в пятницу, 30 сентября, чтобы не допустить шатдауна. Теперь документ должна принять Палата представителей, после чего его направят президенту США Джо Байдену.

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Как отмечает CNN, помощь Украине является приоритетом обеих партий. Дополнительное финансирование предоставит США деньги для продолжения поставок оружия Украине, дополнительной экономической поддержки и пополнения американских запасов вооружения.

The Washington Post пишет, что законопроект включает помощь Украине в размере 12,4 млрд долларов (7,8 млрд на военную помощь, 4,5 млрд на поддержку экономики и 35 млн на обеспечение безопасности ядерных материалов и реагирование на возможные ядерные инциденты), но не включает средства, которые администрация Байдена запросила на вакцины, тестирование и лечение COVID-19 и оспы обезьян.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине около 16,9 млрд долларов помощи в области безопасности.